Gabon: l’exploitation de la mine «Okouma» au coeur de la rencontre entre Ali Bongo et Christel Bories

Ce jeudi 01 octobre 2020, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu au Palais du bord de mer le Président directeur général du Groupe Eramet, Christel Bories. Il était question, lors de cet entretien de faire le point des performances de la Société d’exploitation du transgabonais (Setrag) et Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) qui doit lancer sa nouvelle mine de manganèse « Okouma ».

Lors de cette entrevue, le PDG du géant minier a présenté les performances de ses deux filiales ainsi que la stratégie de gestion desdites structures dans le contexte particulier lié à la crise sanitaire de covid 19. En effet, pour ce qui est de l’entreprise minière, elle a connu une hausse de 30% de la production en 2020 tandis que la Setrag a enregistré une augmentation de son trafic en 2 ans soit 60% .

Dans le même ordre d’idées, Christel Bories a indiqué que malgré la crise sanitaire, ces deux entreprises ont accentué leur investissement social en faveur des populations gabonaises. Il faut dire que pour le cas de la Comilog elle a par exemple procédé à la poursuite des travaux sur les voiries de Moanda avec un coût estimés à 4,3 milliards FCFA.

Par ailleurs, le PDG du groupe Eramet a évoqué la mise en exploitation prochaine de la nouvelle mine de manganèse « Okouma » située dans le sud-est du Gabon et dans laquelle l’État est actionnaire. Ce partenariat illustre l’attractivité du pays et la politique d’industrialisation amorcée dans le secteur minier afin de créer de nouveaux emplois pour les Gabonais.