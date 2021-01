Gabon: l’exécutif tente de remettre de l’ordre dans le secteur de la sous-traitance

C’est l’une des grandes nouveautés de l’exécutif dans sa quête d’assainissement et d’optimisation des finances publiques et de promotion des Petites et Moyennes Entreprises (PME). Le projet d’ordonnance portant réglementation de la sous-traitance en République Gabonaise présenté au Conseil des Ministres vendredi dernier, a été adopté.

Présenté par le ministre en charge des PME et du Commerce Hugues Mbadinga Madiya, ce texte législatif et réglementaire qui complète le dispositif législatif mis en place pour promouvoir les Petites et Moyennes Entreprises et le recours à la main d’œuvre locale, devrait notamment libéraliser le recours à la sous-traitance et améliorer le processus de passation de marchés.

En effet, constituant un nouveau coup d’accélérateur pour la politique nationale en matière de PME, ce nouveau dispositif devrait à terme permettre d’améliorer l’accès à la commande publique et privée via la sous-traitance, créant ainsi les conditions favorables à l’éclosion d’un tissu de PME compétitives.

Avec également un impact sur l’élargissement du tissu économique et la création d’emplois à moyen terme, ce nouveau dispositif réglementaire pourrait en cas de mise en œuvre optimale, créer une véritable chaîne de valeur dopant ainsi les performances dans des secteurs comme le BTP. A noter que l’adoption de ce texte s’inscrit dans la droite ligne de l’implémentation du nouveau code des marchés publics.