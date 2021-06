Gabon: l’exécutif prévoit une croissance de 1,5% en 2021

Nous vous proposons un audio de cet article

Contrairement aux récentes estimations du Fonds monétaire international (FMI) qui prévoient notamment une croissance de 1,2% en 2021, les autorités gabonaises semblent plus optimistes. Évoquant notamment un regain de croissance des secteurs miniers, forestiers et agricoles, celui-ci prévoit ainsi une croissance de l’ordre de 1,5% soit 0,3 point de plus que celle prévue par le Fonds.

En dépit d’un contexte relativement tendu marqué par une pandémie de covid-19 qui multiplie les effets néfastes sur l’économie, l’exécutif entend renouer avec la croissance en 2021 après un exercice 2020 soldé par un déficit. Ainsi, contrairement à l’exercice précédent conclu par une croissance négative (-1,8%), celui-ci envisage pour cette année une légère évolution.

En effet, soutenu par les secteurs hors-pétrole dont les mines avec une production prévisionnelle en hausse de 9,8%, l’industrie forestière (production de bois débité en hausse de 2,5%) et le secteur agricole avec une production d’huile de palme en hausse de 20%, la croissance devrait atteindre 1,5% selon l’exécutif. Une prévision plus optimiste que celle du fonds qui pour sa part évoque 1,2 sur la même période.

Si les données conjoncturelles montrant une reprise de l’activité économique mondiale avec notamment une croissance économique de 6,4% aux Etats-Unis au premier trimestre, peuvent confirmer cette prévision, il n’en demeure pas moins que l’incertitude planant autour des conditions sanitaires laisse planer quelques doutes. Reste donc à savoir si l’exécutif saura minimiser les risques liés à une potentielle baisse d’activités.