Gabon: l’exécutif entend finaliser la construction de 3 immeubles et 1 centre commercial sur la Baie des Rois d’ici 2025

Alors qu’il devait être le symbole de la vision stratégique du Gabon à l’horizon 2025, le projet “Baie des Rois” (ex Marina 2) initié par Ali Bongo il y a une décennie, piétine. Loin d’être réalisé voire réalisable au regard de la situation économique actuelle, ce projet géré par le Fonds Maritime du Champ Triomphal (FMCT) filiale du Fonds Gabonais d’investissement stratégique (FGIS), vient pourtant d’être remis au goût du jour, puisque l’exécutif entend finaliser la construction de 3 immeubles et 1 centre commercial sur la Baie des Rois d’ici 2025.

C’est ce qui ressort du programme national de coordination et d’accélération des investissements immobiliers publics, parapublics et privés, contenu dans le Plan d’accélération de la Transformation (PAT) 2021-23. Alors qu’il avait été renvoyé aux calendes grecques ces dernières années faute de suivi et de stratégie d’opérationnalisation, le projet dénommé “Baie des Rois” devrait très prochainement revenir sur le devant de la scène.

En effet, délimité dans un espace de 40 hectares censé accueillir une marina de 200 places, 205000 m² de bureau, 78000 m² de commerces, un parc hôtelier 4 et 5 étoiles pour 41000 m² dédiés aux logements notamment, cette “Baie des rois” qui n’est jusque-là qu’un amas de dunes, devrait accueillir 3 immeubles et 1 centre commercial d’ici à 2025. Une initiative censée « poser les bases du développement d’autres secteurs ».



Avec pour ambition de « redynamiser le secteur de la construction et de l’immobilier » et de faire « la promotion des investissements dans les matériaux de construction », l’exécutif entend donc porter un nouveau regard sur un projet dont les contours devront être redéfinis au regard du contexte actuel et de la nécessité d’investir dans les infrastructures prioritaires. Reste désormais à savoir à combien se chiffrera ce financement.