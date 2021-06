Gabon: l’exécutif attend une légère hausse de la production de bois débité en 2021

Comptant parmi les 10 secteurs prioritaires censés porter l’économie gabonaise vers la transformation, le secteur bois devrait bénéficier d’un regard particulier du gouvernement au cours des cinq prochaines années. Ainsi, comme le révèle une récente note de prospective du ministère chargé de l’Économie, « la production des bois débités progresserait de 2,5% à 1,17 million de mètres cubes en 2021, en raison du renforcement du tissu industriel ».

Porté par sa volonté d’améliorer la productivité, diversifier la filière bois et élargir les débouchés sectoriels dans cette filière, le gouvernement gabonais entend booster la production de bois débité. Établi à 1,147 million de m3 en 2020, en baisse de 2,1% par rapport à 2019 où elle s’établissait à 1,172 million de m3, celle-ci devrait donc progresser grâce notamment au « renforcement du tissu industriel ».

En effet, contrarié en 2020 par une pandémie de covid-19 à l’impact négatif sur l’ensemble de l’économie, le secteur bois devrait donc connaître en 2021, une légère hausse consécutive à « approvisionnement régulier des usines en grumes et de l’amélioration continue des performances des unités installées dans la zone de Nkok », comme le révèle les données du ministère en charge de l’économie et de la relance.

Encourageantes, ces perspectives couplées à celles du manganèse principalement, devraient donc favoriser un retour à la croissance, même si celle-ci ne devrait pas excéder les 1,8% en 2021. Avec en perspective l’amélioration de l’amont forestier, la promotion de la 2ème et 3ème transformation et le renforcement des contrôles et du dispositif de traçabilité du bois, le gouvernement entend donc replacer cette filière au cœur de ses priorités.