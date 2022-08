Gabon: l’exécutif ambitionne créer 100 000 auto-entrepreneurs

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le discours prononcé par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba à l’occasion de la célébration des 62 ans d’accession du Gabon à la souveraineté internationale aura été l’occasion pour ce dernier d’annoncer une batterie de nouvelles mesures visant à favoriser le développement du pays. Ainsi, dans le cadre de la résorption du chômage, le numéro un gabonais a indiqué vouloir créer 100 000 auto-entrepreneurs pour permettre l’indépendance financière de ses compatriotes.

Lors de ce discours à la nation, la problématique de l’emploi était une fois de plus au centre des préoccupations du président de la République. Et pour cause, il a souligné que pour parvenir à faire du Gabon un pays harmonieusement développé « la première des étapes est celle de l’emploi ».

A cet effet, Ali Bongo Ondimba a réaffirmé que l’objectif de sa politique était essentiellement axé sur le plein emploi. Une ambition qui selon lui est perceptible par la réforme du système de formation avec pour objectif de mieux former les jeunes. « J’ai demandé au Gouvernement de réfléchir à un dispositif qui permettra aux Gabonaises et Gabonais méritants et volontaires, de devenir indépendants financièrement et de s’épanouir pleinement », a-t-il indiqué.

Ainsi, le chef de l’Etat a relevé que ce dispositif n’a rien de cosmétique. « Il n’a pas vocation à créer quelques dizaines, voire quelques centaines d’emplois. Il a pour ambition de créer plus de 100 000 auto-entrepreneurs ! Il est grand temps, en effet, de changer de braquet et de passer à la vitesse supérieure », a annoncé Ali Bongo Ondimba.