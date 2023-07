Gabon : l’Évêque Mathieu Madega appelle à prier pour le salut de l’âme de Glenn Moundende

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué daté du 21 juillet dernier que l’évêque Mathieu Madega a lancé un appel à la prière aux filles et fils du diocèse de Mouila. Une initiative qui vise à solliciter le salut de l’âme de Glenn-Patrick Moundende, abattu par les pandores à Mandji.

Marquée par la mort tragique de Glen-Patrick Moundende, les Ngounis ne manquent pas d’appeler les autorités judiciaires à faire la lumière sur cette disparition. Pour sa part, l’église catholique a lancé un appel à mobilisation pour une prière d’envergure nationale.

Se tourner vers Dieu pour Glenn-Patrick Moundende

Le départ prématuré de Glen-Patrick Moundende continue d’attrister l’évêque Mathieu Madega. Lequel s’appuie sur sa foi. « Avant toute chose, nous tourner vers Dieu, le Créateur, Lui qui nous a gratifié de vivre au Gabon, dans la Ngounié, à Mandji-Ndolu et lui demander de nous éclairer », indique l’évêque.

De plus, l’homme de Dieu interpelle les plus hautes autorités du pays à prendre en compte les préoccupations légitimes des populations. Il les exhorte « à prendre des décisions qui tiennent réellement compte des faits objectifs et des revendications légitimes en vue du Bien Commun ».

Une prise de conscience s’impose

Au moment où les élections générales pointent à l’horizon, il est déplorable que des messages et des actions mettent à mal l’unité nationale. Flairant le danger, l’évêque du diocèse de Mouila invite les acteurs politiques et le peuple gabonais à préserver nos valeurs communes.



Il faut à tout prix, « dépasser le clivage opposition-pouvoir en vue d’une réflexion saine et bénéfique pour le peuple. Nous sommes tous de passage sur cette terre; et le Gabon restera après nous », a conclu Mathieu Madega. Une sortie qui implique une prise de conscience collective et individuelle.