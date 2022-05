Gabon: levée du mouvement de grève du personnel de la CNSS

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est un véritable ouf de soulagement que peuvent pousser les populations. En effet, 24 heures seulement après l’annonce de leur entrée en grève et de la fermeture de toutes les agences de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), le syndicat des professionnels de sécurité sociale (SYPROSS), a, par l’entremise de son président Richard Ndi Bekoung, annoncé l’annulation du mouvement. Une décision consécutive à l’interpellation faite par le chef de l’État, le vendredi 27 mai 2022, de régler dans les meilleurs délais les prestations de cette entité.

Le vendredi 27 mai 2022, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au palais du Bord de mer, le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et le ministre du Budget et des Comptes publics Edith Ekiri Mounombi épouse Oyouomi et les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale(CNSS ) et de la Caisse nationale d’assurance maladie et garantie sociale (CNAMGS). Il était question pour le numéro un gabonais d’interpeller ces derniers sur la nécessité de régler dans les meilleurs délais les prestations de ces deux entités.

Une rencontre qui semble avoir porté ses fruits puisqu’au sortir de celle-ci, Richard Ndi Bekoung, le président du syndicat des professionnels de sécurité sociale a annoncé l’annulation du mouvement de grève qui devait débuter le lundi 30 mai prochain. « Étant donné que notre principale revendication était la garantie des paiements des salaires et des pensions à date échue et que nous avons été rassurés sur ce point, nous ne pouvons que décider de la levée du mouvement de grève qui était prévu pour le lundi 30 mai 2022. Nous invitons donc les agents de la CNSS à se rendre sur leurs lieux de travail afin de vaquer à leurs occupations. La situation des salaires sera régularisée au plus tard le mercredi 1er juin », a-t-il déclaré.

Soucieux du bien-être des populations, Ali Bongo Ondimba a ordonné au gouvernement de procéder dans les meilleurs délais au paiement de l’ensemble des prestations aussi bien de la CNSS que de la CNAMGS et des salaires des employés afin de préserver la paix sociale. Une décision qui devrait soulager les populations, lesquelles avaient exprimé leur inquiétude après l’annonce d’entrée en grève. Gageons que cela se concrétise et ne soit juste pas un effet d’annonce de la part de l’État afin de gagner du temps.