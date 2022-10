Gabon: levée de boucliers à Trans’Urb, la gratuité du transport scolaire bat de l’aile

Ecouter cet article Ecouter cet article

Il n’aura fallu qu’un mouvement d’humeur de la société Trans’Urb pour que la mesure annoncée par le chef de l’État dans son adresse à la nation du 16 août 2022 batte de l’aile. Pour preuve, ce mardi 18 octobre, des élèves du lycée Technique de Libreville ont manifesté leur mécontentement suite à la pénurie des bus mis à disposition dans le cadre du transport scolaire.

Ce mardi 18 octobre 2022, le quartier Awendjé a été le théâtre de la colère des élèves du lycée Technique. Lassé d’attendre le bus scolaire pendant très longtemps, un groupe d’environ 50 élèves a décidé d’improviser une marche pacifique de la Cité des Ailes à Okala en direction d’Owendo.

Au lieu de marcher sur le trottoir, ils se sont mis à battre le bitume au milieu de la chaussée, en silence, sans bousculer un automobiliste. Le mouvement certes non violent mais qui a provoqué un immense embouteillage dans cette partie de la ville où il y a quasiment une seule voie principale d’accès.

D’autres élèves du même lycée, excédé par cette situation qui les pénalise, ont manifesté au célèbre carrefour Rio dans le 3ème arrondissement de Libreville pour le même motif. Un mouvement qui a vite dégénéré puisque les élèves en colère ont caillassé un bus de Sogatra. Une situation qui a dû nécessiter l’intervention des forces de l’ordre.



Cette pénurie de bus de transport devrait interpeller le gouvernement, notamment le ministre du Transport, Brice Paillat afin qu’ils prennent des mesures visant à engager des pourparlers et proposer des solutions idoines avec les agents de TransUrb. Surtout que la mesure portant gratuité du transport et plus particulièrement celle de la mise en place du transport scolaire gratuit annoncé par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, lors de son adresse à la nation du 16 août 2022, constitue l’une de ses mesures sociales fortes.