Gabon: l’Etat transfert ses participations à la SNI vers la CDC

C’est au cours du Conseil des ministres qui s’est tenu le jeudi 29 avril 2021 que le gouvernement a entériné le projet de décret portant transfert des participations de l’Etat au capital de la Société Nationale Immobilière (SNI) à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Une mesure qui devrait permettre à l’institution financière d’apporter son expertise en matière de promotion immobilière à cette entreprise, bras séculier de l’Etat en matière de politique de logement.

C’est sur présentation du ministre de l’Economie et de la Relance Nicole Janine Lydie Roboty que le Conseil des ministres a examiné puis entériné ce projet de décret. Un projet qui selon le communiqué final du Conseil de ministres, s’inscrit dans « la dynamique de la gestion proactive des participations de l’Etat dans les secteurs minier et hors pétrole ainsi que dans les opérations de liquidation de certains instruments financiers de l’Etat ».

A noter que ce projet de décret est pris en application des dispositions de la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 portant organisation de la tutelle de l’Etat sur les établissements publics, les sociétés d’Etat, les sociétés d’économie mixte et les sociétés à participation financière publique, mais s’inscrit surtout dans la volonté de l’Etat de permettre une gestion plus efficiente de ses participation dans les sociétés privées et publiques.

Le transfert des participations de l’Etat au capital de la Société Nationale Immobilière vers la Caisse des Dépôts et Consignations permettra non seulement d’équilibrer leurs bilans en disposant d’actifs en contrepartie des ressources déposées dans les établissements visés mais surtout apporter à la SNI l’expertise de l’institut financière en matière promotion immobilière plus particulièrement contrôle et le suivi de l’ensemble du patrimoine immobilier, et la commercialisation des différents logements après livraison.