Gabon: l’Etat renouvelle la concession de la SEEG pour 20 ans supplémentaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 05 janvier 2022, l’hôtel Nomad a servi de cadre à la signature de la nouvelle convention de concession du service public de l’eau potable et de l’énergie électrique entre l’Etat gabonais et la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG). Un contrat conclu pour une durée de 20 ans et qui acte, avec la libéralisation de certains segments, la libéralisation des activités dans ce secteur.

C’est en présence des ministres du Budget et des Comptes publics Sosthène Ossoungou Ndibangoye, de l’Economie Nicole Janine Lydie Roboty et du directeur général de la Société d’energie et d’eau du Gabon Alain Patrick Kouma que le ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques Alain Claude Bilie-By-Nze a paraphé cette nouvelle concession. Un événement qui s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics d’offrir une meilleure qualité de service en matière d’eau potable et d’énergie électrique.

Selon, le ministre de l’Energie, la signature de ce nouveau contrat s’inscrit dans la droite ligne des instructions du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba avec en toile de fond la libéralisation des activités dans les différents segments de production, de distribution et de commercialisation de l’énergie électrique et de l’eau potable. « L’Etat vient de confirmer la fin du monopole de la SEEG dans ces différents segments, tout en garantissant à cette dernière les conditions d’un déploiement optimal au service des populations », a indiqué Alain Claude Bilie-By-Nze.

A noter que ladite convention apporte à la SEEG la sécurité juridique indispensable au développement de ses activités de production, de transport, d’exportation, de distribution et de commercialisation de l’eau potable et de l’énergie électrique.