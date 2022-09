Gabon: l’Etat et la Comilog concluent un nouvel addendum sur les droits de sortie des minerais

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 08 septembre s’est déroulée la cérémonie de signature de l’addendum N°2 à la convention minière relative aux modalités de déclaration et de paiement des droits de sortie des minerais de manganèse et dérivés entre l’Etat gabonais et la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog). Une convention qui permettra de revisiter le niveau des taxes adossées à la sortie hors du Gabon desdits minerais.

C’est des mains du ministre des Mines Elvis Ossindji, du ministre de l’Economie et de la Relance Nicole Janine Lydie Roboty, épouse Mbou et de l’administrateur directeur général de la Compagnie minière de l’Ogooué Léod-Paul Batolo qu’a été signée ladite convention. Une révision de convention qui intervient 18 ans après la signature de la première qui nécessitait un véritable toilettage.

Perçue au niveau du cordon douanier lors de la sortie du minerai de manganèse et ses dérivés, cette taxe, appelée droits de sortie, devrait permettre d’accroître considérablement les recettes minières, fruit de l’exportation de manganèse opéré par la Comilog. « Parvenir aujourd’hui à signer cet accord est une date historique pour nous, d’autant que cet addendum va permettre d’actualiser les mécanismes de perception des droits de sortie du minerai de manganèse », a expliqué la ministre de l’Économie.



Pour sa part, l’ADG de la filiale du groupe français Eramet s’est félicité de la signature de cette convention qui modifie les modalités de perception de ces droits de sortie. « Ceux-ci, établis par une mercuriale qui date de 2004, fixaient des prix bas de calcul du droit de sortie. Et la compensation, techniquement, était faite l’année suivante quand on avait fini de faire le bilan. Pendant l’année en cours, en effet, les perceptions sont faibles », a indiqué Léod-Paul Batolo.