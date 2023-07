Gabon : l’État en quête de plus de 600 millions pour le Plan de mobilité du Grand Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Face aux difficultés dans les transports liées notamment à la demande de plus en plus croissante des usagers et des coûts élevés, le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes. C’est dans cette optique que le ministère des Transports entreprend depuis peu des négociations avec le Fonds suédois de financement du développement (Swedfund) pour le financement de l’étude de faisabilité d’un plan de mobilité du Grand Libreville estimé à plus de 600 millions de FCFA.

En effet, si depuis la survenance de la pandémie de covid-19, le gouvernement avait mise en place la mesure de gratuité du transport, le Grand Libreville continue de faire face à des difficultés liées au transport dans son ensemble avec une demande de plus en plus croissante et des coûts élevés. C’est donc pour répondre de manière efficiente à cette problématique que le gouvernement sollicite ce financement auprès du Swedfund.

D’un montant de 1 million de dollars américains, soit 612 millions FCFA, ce fonds permettra de financer l’étude de faisabilité d’un plan de mobilité du Grand Libreville. « Ledit projet permettra d’améliorer les conditions de transport et de mobilité, puis la réduction des coûts et temps de transport des biens et des personnes ainsi que la sécurité des usagers », explique le ministère des Transports.

Avec 703 940 habitants, soit près de 47% de la population totale, correspondant à une densité de 3724 hab./ Km2, Libreville est aujourd’hui la ville la plus peuplée du pays, toute qui rend difficile la mobilité en son sein. Une difficulté accentuée d’ailleurs par une urbanisation quasi inexistante. Cette étude devrait permettre, entre autres, d’identifier les offres de transport existantes et les exploitants.

À l’issue de cette étude, les acteurs seront clairement identifiés ainsi que le modèle économique adapté à la demande locale. En vue de la réalisation de cette étude, une convention devrait bientôt être signée entre les autorités gabonaises et le fonds suédois.