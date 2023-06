Gabon : l’État contracte un prêt de 300 milliards pour la mise en œuvre du Plan spatial marin

Ecouter cet article Ecouter cet article

Soucieux de renforcer sa politique de préservation de son écosystème marin, le Gabon multiplie des initiatives dans ce sens. C’est dans cette optique, que lors du Conseil des ministres qui s’est tenu ce lundi 26 juin 2023, il a été entériné le projet de loi autorisant l’État gabonais à contracter un emprunt d’un montant de 500 millions de Dollars américains, soit plus de 300 milliards de FCFA auprès de Gabon Blue Bond Master Trust Série 1 pour la mise en œuvre du Plan spatial marin (PSM).

C’est sur proposition du ministre de l’Économie et de la Relance, Nicole Jeanine Roboty épouse Mbou, que ledit projet de loi de contraction d’un nouvel emprunt a été examiné puis entériné. Celui-ci autorise l’État gabonais à contracter un « prêt Blue » ou « Blue Loan » de plus de 300 milliards de FCFA auprès de Gabon Blue Bond Master Trust Série 1, pour la restructuration de la dette du Gabon sur les marchés financiers internationaux.

Ainsi, selon le communiqué final du Conseil des ministres, cet emprunt permettra entre autres l’achèvement d’un plan d’aménagement du territoire marin, en exécution du Plan Spatial Marin (PSM) ; la mise en place et le renforcement des mesures de surveillance efficaces pour une gestion durable de la pêche, afin de garantir le maintien de la ressource avec des bénéfices socio-économiques et écologiques considérables et durables et la création d’un fonds de conservation qui permettra de financer des activités identifiées dans le PSM et considérées comme prioritaires pour le Gabon.

La préservation de la biodiversité au cœur du Plan spatial marin

À noter que la mise en œuvre du Plan Spatial Marin s’inscrit indubitablement dans la droite ligne des ambitions du Gabon en matière de protection de la biodiversité. Il faut souligner qu’en 2017, le gouvernement gabonais avait annoncé la création d’un réseau de 20 aires marines protégées, soit 9 parcs marins et 11 réserves aquatiques couvrant 26% de l’espace marin gabonais. Un important réseau d’AMP pour l’Afrique qui a impliqué une planification spatiale marine complète qui comprend également la pêche, le développement pétrolier et d’autres secteurs.