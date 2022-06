Gabon: «L’état-civil au Gabon, ce que je dois savoir» de Roger Darnel Nguema Ondo en librairie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 03 juin 2022 le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Mouila, Roger Darnel Nguema Ondo a présenté son livre intitulé « L’état-civil au Gabon, ce que je dois savoir » à l’hôtel Mont de Cristal de Libreville. Un ouvrage qui a pour objectif d’expliquer aux compatriotes et ce dans les détails les thématiques liées au Code civil gabonais.

C’est en présence du ministre de la Justice, Garde des sceaux Chargé des Droits humains et de l’égalité des genres, Erlyne Antonela Ndembet Damas, du commandant en chef des Forces de police nationale, le général de division Serge Hervé Ngoma et d’autres personnalités impliquées dans la défense et la sauvegarde des droits individuels que la cérémonie a eu lieu.

En effet, « L’état-civil au Gabon, ce que je dois savoir » est une œuvre juridique répartie en 6 chapitres et publiée en auto-édition Copy Média, à Bordeaux en France. Il explique avec précision et détails les thématiques liées aux déclarations de naissance, à la délivrance des certificats d’accouchement, au mariage, au droit du sol, à l’adoption, à la nationalité, à l’établissement des jugements supplétifs, au divorce et autres et ce pour le prix unique de 15 000 FCFA.

Un ouvrage édifiant qui ne manque pas de rappeler les modifications intervenues récemment au niveau de certaines dispositions du Code civil gabonais. D’après l’auteur, l’intérêt de cette œuvre juridique est d’informer le plus grand nombre. « Il y a un grand besoin d’information sur cette question parce qu’il y a beaucoup d’irrégularités dans ce domaine » a-t-il déclaré. Notons que ce livre est un guide parfait pour les officiers d’état-civil, les auxiliaires de justice et autres personnes éprises de savoir.