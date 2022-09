Gabon: l’État a-t-il laissé faire JDS Technologies ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis quelques jours, des personnes de tous types d’activités dénoncent une arnaque à grande échelle qui serait orchestrée par la société de vente de matériel informatique JDS Technologies. Pourtant à y regarder de près, cette entité qui n’est pas habilitée à collecter l’épargne sur fond de spéculation financière, pourrait avoir bénéficié des mains tapies dans l’ombre qui semblent agir dans une sorte de «laisser-faire».

Comment parvient-on à extorquer de l’argent à de parfaits innocents en utilisant une casquette qui n’est pas nôtre sans qu’on ne se fâche prendre par la justice ? C’est la question qui taraude les esprits des populations depuis que l’affaire JDS Technologies défraie la chronique. Désabusés, quelques épargnants rencontrés mettent à l’index la passivité de la justice dans une enquête judiciaire qui aurait dû être ouverte.

S’il est vrai que l’administration de la justice repose sur la nécessité de préserver la société, le maître de poursuites aurait donc logiquement dû s’autosaisir pour définitivement faire la lumière sur cette affaire qui n’a que trop duré. Et pour cause, la société mise en cause ne détiendrait pas de qualité juridique pour exercer dans la collecte d’épargne des commerçants et autres individus et ce, avec promesse de pourcentage fructueux.

Étrangement ce n’est que le mercredi 14 septembre 2022 que l’État, via le ministère de l’Économie et de la Relance a appelé à la « vigilance et invite à s’abstenir de conclure toute transaction » avec Landry Nze Essame, patron de JDS Technologies. Un scénario similaire à celui de BR Sarl où l’État semblait attentiste malgré la détresse des populations. Surtout qu’entre temps, il se susurre que le mis en cause propriétaire d’un Jeep nouvellement acquis serait en partance pour l’Occident.