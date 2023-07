Gabon : l’Estuaire, berceau des plus grandes mangroves du monde 

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué du ministère des Eaux et Forêts de la Mer, de L’Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d’Affectation des terres et le group Arise que la nouvelle a été rendue publique le 8 juin 2023. En effet, l’ Estuaire serait le berceau des plus grandes mangroves du monde.

C’est assurément une bonne nouvelle pour le Gabon au regard des multiples politiques entreprises par les autorités pour préserver nos mangroves. En effet, d’après les informations du ministère des Eaux, des Forêts, de la Mer, de L’Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d’Affectation des terres, la province de l’Estuaire abrite les plus grandes mangroves du monde. Celles-ci peuvent atteindre jusqu’à 60 mètres.

Une raison de plus pour les populations d’adopter les gestes simples en vue de préserver l’environnement du pays. En effet, les mangroves sont un écosystème forestier menacé par les comportements irresponsables des usagers. L’utilisation du bois de mangrove comme combustible par les populations locales, la pollution des eaux, la disparition des cocotiers. Ceci décimés par une maladie virale et le défrichage pour l’agriculture.

Ces actes anodins posés par les uns et les autres constituent des atteintes importantes pour la biodiversité locale. La disparition des mangroves pourrait affecter de manière significative les modes d’érosion, les cycles des éléments nutritifs dans les zones côtières et l’habitat de certaines espèces protégées de notre pays. Il serait donc judicieux que les populations mettent du leur dans ce combat.

A titre de rappel, le gouvernement a décidé de protéger les mangroves à travers un accord-cadre de 20 ans signé, le 8 juin 2023, avec le groupe Arise.

Les forêts de mangroves du Gabon couvrent environ 2500 km2 et fournissent des services écosystémiques inestimables à la population locale.