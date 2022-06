Gabon: l’espérance de vie à 66,5 ans en 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le rapport des Nations unies 2021 pour le compte du Gabon récemment rendu public a révélé que l’espérance de vie augmente encore dans notre pays. En effet, en une année, elle est passée de 65 à 66,5 soit une hausse de 1,5 an et ce, malgré une crise sanitaire liée au Coronavirus qui aura fortement affecté notre société et causé la mort de plus d’une centaine de personnes.

Malgré une hausse du chômage et une crise sanitaire sans précédent qui a paralysé la société gabonaise pendant 2 ans, notre pays continue de connaître une hausse de l’espérance de vie. En effet, évaluée à 65 ans dans le rapport des Nations unies en 2020, la hausse a été fulgurante en se hissant désormais à 66,5 ans. Avec 64,8 et 68,2 ans respectivement chez les hommes et les femmes.

Une donnée qui serait liée à l’optimisation de la prise en charge médicale des personnes à faibles revenus appelés Gabonais économiquement faibles (GEF) et soutenues par la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS). D’ailleurs, le rapport précise que 50% de la population bénéficie d’une assurance maladie. Avec une incidence certaine sur la mortalité infantile qui est à « 44,8 % pour 1 000 naissances vivantes », est-il indiqué.

Il s’agit ni plus ni moins que de la plus haute valeur en espérance de vie depuis 2018 où elle était estimée à 66,19 ans. Pour information, la moyenne en Afrique centrale est de 58 ans tandis qu’elle tourne autour de 60 ans pour ce qui est de l’Afrique subsaharienne. Notons que l’Indice de développement humain (IDH) est élevé au Gabon avec 0,703 ce qui en fait le 119 ème sur 189 États. Une donnée liée aux efforts des Nations unies au-delà du domaine sanitaire comme l’a indiqué le Dr. Savina Ammassari, Coordonnatrice Résidente du Système des Nations-Unies, Chef de l’Équipe-pays Gabon.