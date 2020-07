Gabon: les voyages vers l’Europe interdits aux touristes

Présent aux côtés du premier ministre Julien Nkoghe Bekale ce mardi 30 juin 2020 pour un point de presse visant à annoncer un ensemble de mesures de déconfinement progressif, le ministre des Affaires étrangères Alain Claude Bilie By Nze, en a profité pour préciser les contours de l’ouverture des frontières aériennes internationales. Ainsi, le membre du gouvernement a entre autres rappelé que « seuls les touristes n’étaient pas autorisés à voyager en Europe ».

Dressant un bilan des activités de son département dans le cadre de la stratégie de riposte face à la Covid-19 lors du point de presse tenu ce mardi 30 juin, le ministre des affaires étrangères Alain Claude Bilie-By-Nze en a également profité pour évoquer les contours des mesures d’allègement progressif notamment celles liées à l’ouverture des frontières aériennes internationales.

En effet, soulignant que cette ouverture des frontières aux ressortissants étrangers (Afrique, Europe, Asie, Amérique), se fera « au fur et à mesure que les pays Etats amis ouvriront les leurs aux ressortissants gabonais », le membre du gouvernement est surtout revenu sur la décision prise par l’Union Européenne il y a quelques jours, et qui interdisait l’entrée en espace Schengen de ressortissants africains à l’exception de l’Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Rwanda.

S’il a tenu à souligner que « cette mesure ne concerne pas les résidents gabonais au sein de l’UE et que les compatriotes ayant des titres de séjour dans l’espace Schengen sont autorisés à voyager dans l’espace européen au même titre que les étudiants qui passeront l’examen en août et qui ont des inscriptions en France », Bilie-By-Nze n’a pas manqué, tout en précisant que « seuls les touristes n’étaient pas autorisés à voyager en Europe », de rappeler que le principe de réciprocité allait s’appliquer.

En conséquence, le responsable du département des Affaires étrangères a indiqué que « les touristes en provenance des pays européens ne seront pas non plus autorisés à voyager dans notre pays ». Pour veiller au strict respect de ce principe de réciprocité, « toutes les dispositions seront prises pour que nos missions diplomatiques et postes consulaires appliquent ces exigences » a–t-il conclu.