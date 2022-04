Gabon: les voiries urbaines de Lambaréné en état de dégradation avancé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Surtout connu pour l’hôpital Albert Schweitzer, le chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué n’est plus que l’ombre de lui-même. Et pour cause, les voiries urbaines de Lambaréné ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes. Des nids-de-poule sont légion sur la voie publique au point qu’y circuler en voiture implique une vigilance particulière pour les automobilistes. Une situation décriée depuis des années mais pour laquelle les autorités municipales semblent indifférentes.

« La route du développement passe par le développement de la route », énonce une légendaire formule bien africaine. Cette maxime semble méconnue des autorités de la ville de Lambaréné en charge de l’aménagement routier. Pour preuve, le délaissement des voies de plusieurs quartiers de cette commune et pour lesquelles usagers et transporteurs se plaignent chaque jour. Aucune réelle stratégie n’est déployée pour permettre au chef-lieu du Moyen-Ogooué de jouir enfin des voies terrestres dignes qui faciliteraient les activités économiques et humaines.

Ainsi, l’axe Carrefour Isaac-Matériaux est l’archétype d’un échec des différentes autorités municipales. En cette période de retour de pluies diluviennes, les usagers doivent flirter avec des nids-de-poule ralentissant la circulation et étant un risque pour les véhicules. Que dire des riverains qui doivent patauger dans des bourbiers dans certains quartiers et ce sous le regard indifférent des autorités qui, bien qu’empruntant les mêmes voies, ne semblent pas résolues à y apporter les solutions idoines.

Le calvaire que font subir les voiries urbaines de la ville de Lambaréné sont tel que les transporteurs rechignent à se rendre dans certaines zones pour ne pas risquer d’endommager leurs véhicules. Seules victimes de cet état de faits, les usagers majoritairement constitués des autochtones et des acteurs économiques de cette province réputée être un trésor. Vivement une prise de conscience des autorités locales qui connaissent les urgences et les enjeux qui y sont liés et qui pour l’heure semblent faire dans la politique de l’autruche.