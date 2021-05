Gabon: les visites de nouveau autorisées aux détenus

C’est par le biais d’une note de service que le commandant en chef de la sécurité pénitentiaire le Général de division Jean Germain Effayong-Onong a annoncé, le mardi 18 mai dernier, la reprise des visites au sein des maisons d’arrêt. Ainsi, les proches des détenus pourront à nouveau s’y rendre mardi, jeudi et dimanche entre 8 et 14h30. Et ce, munis d’une pièce d’identité et d’un test covid-19 négatif de daté de 72 heures au plus.

« En application des instructions de Madame le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, contenues dans la lettre référencée ??????, les visites aux détenus suspendues pour des raisons de Coronavirus sont levées sur l’ensemble du territoire national », a clairement indiqué le Commandant en chef de la sécurité pénitentiaire le Général de division Jean Germain Effayong-Onong.

À cet effet, le premier responsable des milieux carcéraux au Gabon a présenté les modalités qui seront désormais applicables. « Les visites se déroulent tous les mardis, jeudis et dimanches de 08h à 14h30 minutes, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un test covid-19 obligatoire datant de moins 72h », a précisé le Commandant en Chef. Une bonne nouvelle pour les milliers de parents qui n’ont plus vu leurs proches depuis plusieurs mois.