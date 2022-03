Gabon: les villes de Port-Gentil et Mandji jumelées

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le vendredi 4 mars 2022 que l’acte de jumelage définitif des villes de Port-Gentil et Mandji a été signé. Une initiative dont l’objectif est le partage d’ expériences des deux communes pour une avancée dans plusieurs domaines et ce pour le grand bonheur des populations de la capitale économique du Gabon.

C’est en présence de plusieurs officiels que la cérémonie a eu lieu. Notamment, le maire de la commune de Port-Gentil, Gabriel Tchango et celui de la commune de Mandji, Jacquard Mougoula, mais également le gouverneur de l’Ogooué-Maritime, Paul Ngomo Ayong et le président du Conseil départemental de Bendjé, Barris Ogoula.

Entamé il y a deux ans, le processus de jumelage entre la commune de Port-Gentil et celle de Mandji a été scellé pour permettre aux deux communes d’unir leurs efforts et de partager leurs expériences respectives. « Le jumelage entre nos deux communes est avant tout, une des solutions aux nombreux problèmes que rencontrent nos villes qui, à plusieurs niveaux, sont identiques. Voilà pourquoi nous croyons qu’en unissant nos efforts et nos expériences respectives, nous avons de fortes chances d’y apporter des réponses concrètes et durables à nos problèmes », a déclaré Gabriel Tchango.

Le maire de Mandji, Jacquard Mougoula a, quant à lui, fait un bref rappel historique des deux villes, précisant que cet acte de jumelage est d’une part une façon de renouer et formaliser les liens historiques des deux communes, et d’autres part, il constitue un levier de développement. Ajoutant que cette coopération nationale des deux communes est un levier de développement visant particulièrement, l’administration communale, l’économie, le tourisme, la culture et la formation.