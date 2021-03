Gabon: les vendeurs de produits pharmaceutiques affichent près de 60 milliards de chiffre d’affaires moyen depuis trois ans

A l’image des ventes des produits pétroliers qui se sont améliorées de 3,1% à 654 108 tonnes métriques en 2019, les ventes de produits pharmaceutiques continuent de grimper au Gabon. Portées par les deux opérateurs de ce secteur que sont Ubipharm et Pharmagabon, cette activité affiche près de 60 milliards de FCFA de chiffre d’affaires depuis plus de trois ans.

Distribués à l’ensemble des pharmacies sur le territoire national par Pharmagabon et Ubipharm Gabon, les produits pharmaceutiques constituent une véritable mine d’or. Comme en témoignent les chiffres du ministère de l’Economie et de la Relance dans le tableau de bord de l’Économie gabonaise (TBE), leurs ventes ont généré un chiffre d’affaires moyen de 59,86 milliards de FCFA entre 2017 et 2019.

En effet, établies à 60,2 milliards de FCFA en 2017, 60 milliards de FCFA en 2018 et 59,4 milliards de FCFA en 2019, les ventes cumulées de ces produits, ont donc généré un chiffre d’affaires moyen équivalent aux 60 milliards de FCFA de moratoire sur la dette intérieure payés par l’Etat en 2019. Une somme loin d’être anodine, au regard notamment de la faible dimension nationale.

Portées essentiellement par les importations, les ventes de ces produits pharmaceutiques par Ubipharm et Pharmagabon, laissent toutefois peu de place aux investissements et à la création d’emplois puisque ces deux segments ne représentent que 100 millions et 1,6 milliard de FCFA en 2019. Toute chose soulignant l’absence de volonté de développer une véritable industrie locale de fabrication de médicaments.