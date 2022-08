Gabon: «Les trophées du football gabonais» remis le 13 août prochain

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué de presse daté du lundi 1er août 2022 que l’Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon (ANFPG) a annoncé le lancement des « trophées du football gabonais ». Cérémonie de récompense des meilleurs acteurs du National foot 1, cet événement est porté par le K- Consulting et permettra de saluer le mérite des pépites du championnat local se déroulera le 13 août 2022 au Yoka Bar Lounge.

Dans les tuyaux depuis plusieurs mois, la première édition de la cérémonie de récompense des meilleurs éléments du football gabonais aura bien lieu le 13 août 2022 dans notre pays. Dénommée « Les Trophées du Football Gabonais » cette initiative portée par l’Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon et K-Consulting se veut l’occasion de « récompenser et honorer les joueurs qui se sont distingués durant cette saison sportive », est-il indiqué dans ledit communiqué.

Aussi, pour ce premier jet, les initiateurs ont mis la barre haute en récompensant les joueurs les plus performants de chaque ligne de l’équipe durant l’exercice sportif 2022. « Pour cette édition,seront primés le Meilleur joueur gabonais de la saison du National Foot 1, ainsi que le Meilleur Gardien, le Meilleur entraîneur, le Meilleur Jeune, et aussi le Meilleur gabonais de l’étranger », a précisé Freddhy Koula Moussavou. Non sans manquer d’indiquer ces trophées sont renommés en mémoire aux icônes du football vivantes ou parties trop tôt.



Le prix du meilleur joueur portera le nom Théodore Zue Nguema tandis que le prix du meilleur buteur sera dénommé Régis Manon. Le meilleur gardien recevra le prix Germain Mendome. Les techniciens ne sont pas en reste puisque le meilleur entraîneur de l’élite devra recevoir le trophée Da Costa Soares. Notons que la désignation des meilleurs éléments se fera par vote des personnalités,des journalistes et des capitaines. Cerise sur le gâteau, la remise du prix de l’engagement social et syndical Anfpg.