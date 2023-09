Gabon : les tripatouilleurs Matha et Bonda absents de la prestation de serment du Général Oligui Nguema

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est sans aucun doute l’un des faits marquants de la cérémonie de prestation de serment du président du Comité de transition et de restauration des institutions (CTRI) le Général de brigade Brice Oligui Nguema. En effet, parmi les grandes absences de cet évènement qui a réuni l’ensemble de la classe politique gabonaise, l’opinion a pu constater celle de l’ancien ministre de l’Intérieur, Lambert Noël Matha et du président du Centre gabonais des élections (CGE) Michel Stephane Bonda tous deux au cœur de l’organisation du processus électoral.

Si la prestation de serment du président de la transition a été très riche en symboles, mais aussi en émotions du fait de la présence de la quasi-totalité des acteurs politiques et de la société civile gabonaise, celle des anciens oligarques du régime Bongo-PDG n’est pas passé inaperçu. Hués dès leur arrivée aux abords du palais Rénovation, ces derniers ont quasiment subi une humiliation sans commune mesure.

Lambert Noël Matha et Michel Stephane Bonda au cœur du chaos électoral !

Une humiliation à laquelle auraient échappé deux acteurs du processus électoral biaisé, annulé in extremis par les Forces armées gabonaises (FAG). En effet, l’absence de Lambert Noël Matha et Michel Stephane Bonda, respectivement ministre de l’Intérieur et président du CGE aura été fortement remarquée. Il faut dire que ces deux personnalités ont été sans aucun doute au cœur de l’organisation chaotique des élections générales du 26 aout dernier.



Rappelons que l’organisation des élections présidentielle, législatives et locales a été émaillée par de nombreux couacs partant de l’élaboration de la liste électorale, à la répartition des centres de vote en passant par l’opération de vote. L’acte le plus intolérable ayant été la proclamation par Michel Stephane Bonda des résultats qu’il savait pourtant tronqués. Des agissements antirépublicains qui auraient contraint donc l’armée à prendre leurs responsabilités.