Gabon: les travaux du bassin versant de Terre nouvelle en bonne voie, malgré l’incivisme des populations

Dans le cadre du suivi des travaux du bassin versant de Terre nouvelle, une délégation du ministère des Infrastructures a procédé à une visite ce samedi 08 août 2020. Une descente qui avait pour objectif de s’imprégner de l’état d’avancement desdits travaux mais surtout de se rendre compte des difficultés rencontrées par l’entreprise adjudicataire notamment l’incivisme des populations environnantes qui constitue un frein à leur déroulement.

- Advertisement -

C’est conduite par le directeur général adjoint Construction equipement du ministère des Infrastructures Guy Ulrich Odounga que l’équipe de ce département a tenu à faire le point des travaux d’avancement du bassin versant de Terre nouvelle dans le 6ème arrondissement de Libreville. Ainsi, cette visite a permis de faire une évaluation desdits travaux qui selon le chef de mission de contrôle José Dupont Kong-Ndes sont exécutés à un peu plus de 48%.

Prévus se tenir sur 18 mois, ces travaux d’aménagement du bassin versant de Terre nouvelle, s’étendent sur une superficie de 294,04 ha et d’un linéaire des branches de 7,1 km financé par l’Etat grâce à un emprunt contracté auprès de la Banque islamique de développement (Bid). Il consiste, entre autres, en la construction de 13 voies de circulation, 11 ouvrages de franchissement, 25 passerelles, un centre de transfert et huit quais de transbordement.

Seul bémol dans la poursuite de ce chantier, l’incivisme des populations environnantes qui se débarrassent de leurs ordures ménagère et des eaux usées dans le canal. « Les problèmes que nous rencontrons sont essentiellement dus à la réticence de certains habitants qui doivent être déguerpis. Nous avons beaucoup d’incivisme malgré la communication qui est faite pour ne pas rejeter les eaux usées dans le bassin qui est deja realisé », a indiqué José Dupont Kong-Ndes.

Il faut souligner que suite à ce constat, l’entreprise Sogea-Satom, en charge des travaux, s’est attaché les services de l’Organisation non gouvernementale Ascode pour procéder à la sensibilisation des populations riveraines sur non seulement la question de l’incivisme mais aussi la pandémie de Covid-19, ces derniers étant en contact avec le chantier.



Par ailleurs, le représentant de l’administration, n’a pas manqué de marquer sa satisfaction quant à l’état d’avancement des travaux. « Il faut dire que l’évolution a mis-parcours qui se fait avec la mission de contrôle sur le terrain et l’unité de gestion de projet, qui nous rend compte, et par rapport à ce qui est réalisé aujourd’hui l’administration est plus ou moins satisfaite », a indiqué le directeur général adjoint Construction equipement du ministère des Infrastructures Guy Ulrich Odounga.