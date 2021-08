Gabon: les travaux de suppression du rond-point des Jardins de Jade désormais effectués de nuit

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans l’optique de régler la problématique des bouchons dans la zone de l’Aéroport de Libreville, le ministère des Infrastructures avait entamé des travaux de suppression du rond-point des Jardins de Jade. Des travaux qui ont engendré encore plus de soucis dans le trafic routier. Afin de pallier cette situation, Sogea Satom et Sobea Gabon a, par l’entremise de Virgile Denis, le Directeur général notifié que les travaux seront désormais effectués de nuit.

Supprimer le rond-point des Jardins de Jade, voilà un chantier du ministère des Travaux publics débuté en mars 2021, de manière assez inattendue et qui n’avait pas fait l’unanimité. Près de trois mois plus tard, force est de constater que le projet n’avait pas été bien pensé au vu des longs embouteillages causés par les rénovations effectuées par Sogea Satom et Sobea Gabon.

Ainsi, afin de pallier cette situation décriée sur les réseaux sociaux par de nombreux automobilistes et usagers, Virgile Denis, directeur général de l’entreprise Sogea Satom et Sobea Gabon a donné sa version des faits en y apportant une potentielle solution. « A compter de lundi soir, nous reprendrons les travaux avec une autre méthodologie, nous réaliserons des zones de travaux plus modestes. Et chaque matin à 5 heures, la circulation sera entièrement rétablie et livrée aux automobilistes », a-t-il déclaré au quotidien L’Union dans sa livraison du lundi 02 août dernier.

Prévu pour une durée de 6 mois, le chantier devrait être livré dans les mois à venir sauf problème de dernière minute. Le gouvernement qui voyait en cette suppression du rond-point des Jardins de Jade la solution pour aérer le trafic pour accéder à la commune d’Akanda semble pour l’heure avoir échoué.