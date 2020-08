Gabon: les travaux de réhabilitation des plateaux sportifs par l’Ondsc vont bon train

Lancés le 15 juillet dernier par le directeur général de l’Office National de Développement du Sport et de La Culture (ONDSC) Joannick Ngomo Obiang, les travaux de réhabilitation des plateaux multi-sports de Sogatra, la SNI Likouala et du PK7 vont bon train. Comme on a pu le constater récemment lors d’une visite, lesdits travaux qui ont été entamés par le nettoyage des sites, sont aujourd’hui réalisés à plus de 60%.

« Le Sport c’est la vie » et l’Office National de Développement du Sport et de la Culture (ONDSC) l’a bien compris. Malgré des moyens relativement limités dans leur fonctionnement, l’entité dirigée par Joannick Ngomo Obiang entend mener à bien des activités allant de la promotion de la culture et du sport, à l’entretien et la réhabilitation d’infrastructures sportives aussi bien dans l’Estuaire, notamment à Libreville, que dans les autres provinces du pays.

C’est donc dans ce cadre, que l’établissement public à caractère industriel et commercial qui a pour mission première de contribuer au développement et au rayonnement du sport au Gabon, a pris l’initiative de réhabiliter les plateaux sportifs de la capitale gabonaise. AInsi, du plateau sportif de la Sogatra, à celui de la SNI Likouala en passant par le plateau omnisport du PK7, l’ONDSC est en passe d’offrir à la jeunesse un nouvel élan sportif.

Se poursuivant à un rythme soutenu comme le démontrent les différentes prises de vue, ces travaux lancés le 15 juillet dernier et réalisés par différentes sociétés dont COBAFEV-BTP ou encore Casal Sport, s’achèveront donc dans quelques semaines selon les délais fixés par l’Office National de Développement du Sport et de la Culture. Composés de terrains de football, de basketball, de volleyball et de handball, ces plateaux sportifs devraient offrir à une jeunesse de plus en plus oisive, de nouvelles perspectives.