Gabon : les travaux de réfection dans les lycées en bonne voie pour la reprise prévue ce lundi

Les travaux de réfection récemment engagés par le ministère de l’Education nationale dans les établissements d’enseignement secondaire en vue de la reprise des cours le lundi 20 juillet prochain connaissent des avancements considérables. C’est ce qu’a révélé l’équipe dudit ministère qui s’est rendue dans plusieurs lycées et collèges de la capitale notamment au lycée National Léon Mba, au Lycée Paul Indjendjet Gondjout ainsi qu’aux Collèges d’enseignement secondaire Anges Mba, Léon Mba 1 et 2, pour en vérifier l’effectivité.

Arrêtés depuis près de 4 mois déjà pour cause de crise sanitaire liée à la Covid-19, les cours dans les établissements secondaires reprendront dès le 20 juillet 2020 pour ce qui est exclusivement des classes de terminales. Ainsi, dans le but d’assurer une reprise maîtrisée, le ministre de tutelle Patrick Mouguiama Daouda a sollicité le concours des petites et moyennes entreprises (PME) locales afin de procéder à la réalisation des menus-travaux de sécurisation des salles de composition et de secrétariat des centres de baccalauréat

Quelques jours après le lancement desdits travaux, les équipes du ministère de l’Education nationale ont pu se rendre compte de l’évolution prometteuse des réalisations lors de la visite d’inspection dans plusieurs lycées et collèges de Libreville. C’est notamment le cas au Lycée National Léon Mba, au Lycée Paul Indjendjet Gondjout ainsi qu’aux collèges d’enseignement secondaire Anges Mba, Léon Mba 1 et 2. Les jeunes entrepreneurs gabonais ont donc dans ce laps de temps pu renforcer les portes, les fenêtres et même les serrures des salles de composition et de secrétariat.

Par ailleurs, des travaux électriques ont tout aussi été effectués. Il s’est agi de l’éclairage effectif dans les salles retenues pour les corrections et délibérations qui nécessitent la présence à des heures tardives des examinateurs. À cela s’ajoute l’augmentation des capacités d’accueil dans les dortoirs pour ce qui est des candidats issus des départements autres que les capitales provinciales. Il convient de préciser que ladite opération de réfection est censée s’étendre sur toute l’étendue du territoire.