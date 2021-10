Gabon: les tests covid-19 à nouveau payants dès le 15 décembre prochain

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours d’une conférence de presse animée ce mercredi 27 octobre que le ministre de la Santé Guy Patrick Obiang Ndong a annoncé la fin de la gratuité des tests PCR. A cet effet, dans le cadre d’un réajustement de la stratégie de riposte, ce dernier a indiqué que les tests PCR seraient désormais effectués moyennant le paiement de 20 000 FCFA et 50 000 dès le 15 décembre prochain.

Si lors de la réunion qu’il avait présidée le vendredi 01 octobre 2021, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba avait qualifié d’ « extrêmement préoccupante » la situation épidémiologique, il avait également instruit le gouvernement « d’ajuster la stratégie de riposte ». Ainsi, lors de la conférence de presse, animée conjointement par le ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, le ministre de l’Intérieur Lambert Noël Matha, le ministre du transport, Brice Paillat et celui du Tourisme Pascal Houangni Ambouroue qu’a été évoqué le nouveau réajustement des prix.

Au nombre de celles-ci, le gouvernement a annoncé l’entrée en vigueur, à partir du 15 décembre, d’un certain nombre de mesures, notamment la fin de la gratuité des tests PCR. « Le test PCR normal sera désormais à 20 000 FCFA et le test PCR VIP passe de 20.000 à 50.000 FCFA. Concernant leur durée de validité, elle est toujours de 14 jours sur le territoire national et 3 jours pour les voyageurs internationaux », a déclaré le ministre de la Santé Dr. Guy Patrick Obiang Ndong.

Une annonce qui pourrait susciter dans l’opinion une énième levée de boucliers. En effet, dans un contexte de crise qui a fortement impacté le niveau de vie des populations, l’idée de rendre les tests covid-19 payants constituerait un enième fardeau pour des citoyens déjà accablés par la flambée de prix de certains produits de première nécessité.