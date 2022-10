Gabon: les squatters du séminaire Saint Jean à Yogo Santé sommés de déguerpir par l’archevêque Iba-Ba

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué paru dans le quotidien L’Union dans sa livraison du mercredi 12 octobre 2022 que l’information a été donnée. En effet, l’archevêque de Libreville, Monseigneur Iba-Ba a informé les « occupants sans titre » aux abords du séminaire Saint Jean jusqu’à Yogo Santé (Gare routière), du lancement au courant du mois de décembre 2022 de la phase d’expulsion.

La nouvelle semble passer en sourdine dans l’opinion publique. Pourtant, plusieurs occupants installés aux abords du séminaire Jean et de la zone dite Yogo Santé, risquent de voir leur étale et autres commerces être démantelé dès le mois de décembre 2022. Et pour cause, l’évêque de Libreville, Monseigneur Jean Patrick Iba-Ba a annoncé le lancement de la phase d’expulsion et de démolition en fin de cette année.

Le processus fait suite à l’opération de recensement des occupants sans titre ni droit de la Vallée Sainte Marie lancée en janvier 2021 pour laquelle les riverains de cette zone avaient fait plusieurs recours. Ayant rejeté toutes les tentatives de négociation des riverains, l’archidiocèse de Libreville invite donc cette fois les occupants exerçant à proximité du séminaire Saint Jean et de la zone dite Yogo Santé à « libérer les lieux avant la date de l’opération précipitée ».



Au-delà de la gestion de son patrimoine foncier, l’Archidiocèse de Libreville veut donc élaguer deux phénomènes générés par des commerces créés dans les environs, notamment, la dépravation des mœurs et l’insalubrité pour ne citer que ceux-là. Les concernés ont donc 2 mois pour s’exécuter. « L’Archidiocèse de Libreville décline toute responsabilité en cas de dommage survenu dans le cadre de cette opération », conclut le communiqué.