Gabon: les sociétés pétrolières ont désormais jusqu’au 30 juin pour soumissionner au 12ème appel d’offres relatif aux 35 blocs pétroliers

Reporté « sine die » en avril 2020 du fait d’une pandémie de covid-19 qui a fortement ralenti aussi bien le trafic aérien que l’activité pétrolière, la date de clôture de la soumission du 12ème appel d’offres pour l’attribution de 35 blocs pétroliers vient finalement d’être arrêtée par le ministère du Pétrole. Ainsi, comme le révèle le site dédié à cette vente aux enchères, les sociétés pétrolières intéressées par l’acquisition des blocs pétroliers identifiés ont désormais jusqu’au 30 juin.

Censé refléter les progrès réalisés par le Gabon à travers la promulgation en juillet 2019 d’un nouveau code pétrolier jugé à la fois « plus attractif et plus flexible », l’attribution des 35 blocs pétroliers dans le cadre du 12ème appel d’offres devrait finalement se conclure le 30 juin prochain. C’est ce qu’a annoncé le ministère chargé du Pétrole, à travers un communiqué rendu public le 12 mai dernier.

En effet, reportée « sine die » en avril 2020 du fait d’une pandémie de covid-19 qui a fortement ralenti aussi bien le trafic aérien que l’activité pétrolière, la clôture de ce 12ème appel d’offres interviendra désormais dans une petite trentaine de jours. Toute chose qui devrait notamment permettre aux sociétés pétrolières intéressées par l’acquisition des blocs pétroliers identifiés, de soumissionner sans véritable pression.

S’inscrivant dans un contexte de mise en œuvre d’une stratégie pétro-gazière qui devrait permettre d’optimiser la production pétrolière, ce 12ème appel d’offres devrait par ailleurs, concrétiser la présence d’opérateurs nationaux en développement et, possiblement l’arrivée de nouveaux opérateurs dans le très sélect bassin sédimentaire gabonais.