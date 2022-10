Gabon: les sirops broncalènes retirés du marché gabonais

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’une note d’information rendue publique le mercredi 28 septembre dernier, que l’Agence nationale du médicament a annoncé la suspension des autorisations de mise sur le marché gabonais (AMMG) des médicaments à base de pholcodine en l’occurrence broncalene adulte et enfant en sirop, en raison d’un rapport bénéfice-risque jugé défavorable.

En effet, dans cette note d’information datant du 26 septembre dernier et s’adressant aux offices pharmaceutiques, le directeur de l’Agence du médicament, Dr. Ange Mimbindzou Mouelet, indique que les spécialités pharmaceutiques broncalènes sont désormais à éviter sur recommandation du laboratoire français Melisana Pharma. Et ce, en raison des résultats d’une étude de sécurité post-autorisation faite par l’Agence du médicament et des produits de santé (ANSM).

«Le directeur de l’Agence du médicament vous prie de bien vouloir procéder à un rappel de lots des stocks présents dans vos établissements desdits produits et de tous les médicaments contenant de la pholcodine», indique t-il. Par mesure de précaution, les patients détenant des flacons de sirop de pholcodine ne doivent plus les utiliser et la sommation va également à l’endroit des détenteurs dudit produit afin que les lots de stocks présents dans leurs établissements soient détruits.

Pour rappel, broncalene est un médicament qui associe un antitussif opiacé, la pholcodine, et un antihistaminique, la chlorphénamine. La pholcodine bloque le réflexe de la toux en agissant directement sur le cerveau. Il est utilisé dans le traitement symptomatique des toux sèches ou d’irritation.