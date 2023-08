Ecouter cet article Ecouter cet article

Un an après l’incendie survenu aux larges des côtes Port-gentillaises, les victimes du navire Dana sont montées au créneau à l’occasion d’un communiqué rendu public le 29 juillet dernier. Ces dernières dénoncent le mutisme observé par la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale (CNNII) qui avait entamé le processus de réparation du sinistre.

Nouvel épisode dans l’affaire qui oppose la CNNII et les sinistrés du navire Dana, réunis au sein du collectif des sinistrés de la CNNII du 15 septembre 2022. Après plusieurs courriers adressés à la direction de cette entreprise, les victimes du sinistre accusent le Directeur général Carl Ngueba Boutoundou de s’être enfermé dans un silence assourdissant. Ces dernières exigent ni plus ni moins leur dédommagement.

Le mutisme accusateur de la CNNII

Après avoir perdu leurs biens au cours de l’incendie du navire Dana, les victimes se sentent abandonnées par la compagnie. Alors que le processus des réparations avait été enclenché par la prise en compte de leurs demandes, le mutisme dans lequel semble s’être à présent mué le directeur général Carl Ngueba Boutoundou, n’est pas de nature à rassurer le collectif.

En effet, selon les membres de ce collectif, malgré les nombreuses relances de demande d’explication, dont une dernière notifiée par l’office d’huissier de justice maître Francis Ndzu-Eyang, le 14 avril 2023, la compagnie de navigation ne daigne pas communiquer sur les avancées du dossier. Une situation déplorable qui conduit les victimes à hausser le ton.

Des victimes exacerbées crient à l’injustice

« Cela fait bientôt 1 an que nous attendons d’être dédommagés. Nous avons déjà fait preuve de beaucoup de patience et ne saurons attendre indéfiniment. Et ce, sans aucune visibilité et aucune assurance. Si, dans les plus brefs délais, nous ne recevons aucune réponse écrite de votre part avec des solutions concrètes et appropriées, nous serons dans l’obligation de nous tourner vers les autorités compétentes pour régler ce problème que vous semblez prendre à la légère » ont-elles affirmé.

Tout en rappelant leur quotidien devenu invivable depuis la perte de leurs seuls moyens de déplacement. Les sinistrés se disent déterminés à aller jusqu’au bout afin d’obtenir réparation. Pour rappel, l’incendie déclaré au sein du navire de transport de marchandise Dana le 15 septembre 2022, avait occasionné d’énormes pertes en biens matériels, dont des véhicules appartenant à des clients. Ce dernier faisait la liaison entre Libreville et Port-Gentil.