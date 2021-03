Gabon: les services de réparation mécanique génèrent près de 15 milliards de FCFA chaque année

Regroupant les entreprises dont l’activité principale est la réparation des véhicules, d’engins lourds et autres moteurs, les Services de réparation mécanique ont le vent en poupe au Gabon. Avec un chiffre d’affaires moyen de près de 15 milliards de FCFA annuel entre 2017 et 2019, ce secteur affiche une belle santé à l’image des services aux particuliers et aux entreprises.

15,372 milliards de FCFA en 2017. 14,768 milliards de FCFA en 2018 et 14,733 milliards de FCFA en 2019. Tels sont les chiffres cumulés de l’activité des services de réparation mécanique. Regroupant les entreprises dont l’activité principale est la réparation des véhicules, d’engins lourds et autres moteurs, cette activité génère de plus en plus de fonds comme le suggèrent les données du ministère de l’Economie.

En effet, étroitement liée à l’activité de commerce de véhicules qui a généré en 2019 pas moins de 113,9 milliards de FCFA pour 3331 automobiles vendus, cette activité continue de se professionnaliser. Il faut dire qu’en dépit de la forte propension des opérateurs évoluant dans l’informel, nombreux sont ceux qui ont su migrer dans un environnement de plus en plus formalisé, comme le suggère le repositionnement stratégique de certains opérateurs qui ont ouvert de nouveaux points de vente.



Si la conjoncture économique de ces dernières années a quelque peu freiné l’élan de croissance de ce secteur, avec des investissements en baisse de près de 50% à 140 millions de FCFA et une valeur ajoutée en baisse de près de 10% à 2,3 milliards de FCFA le tout en 2019, cette activité a su garder le cap en opposant une forte résistance au secteur informel. Pour preuve, en dépit d’une très légère baisse de son chiffre d’affaires en 2019, la masse salariale et les effectifs ont augmenté de 1,1 et 0,9%. Preuve d’un certain dynamisme.