Gabon: les Sambas professionnels un tremplin d’échanges de compétences

L’organisation non gouvernementale Samba Labs a lancé le lundi 5 juillet au complexe scolaire Michel Dirat, la 7e édition des Sambas professionnels, hommage à Pape Diouf. Occasion pour les professionnels aguerris et les amateurs d’échanger autour de huit thématiques et qui permettra à ces derniers d’acquérir de meilleures expériences.

Depuis sept ans, l’ONG Samba Labs offre un espace de rencontres et d’échanges professionnels visant à outiller les participants sur des expériences nouvelles. Pour l’édition 2021, marrainée par la journaliste, Joëlle Ndong, les ateliers tournent autour du journalisme et communication, responsabilité sociétale des entreprises, contenu et gestion de festival, les métiers du sport, marketing digital, développement personnel. En plus de ces thématiques habituelles, les participants auront deux nouveaux ateliers sur l’indépendance financière et le cinéma.

Cette diversité de formations est évolutive avec le monde professionnel actuel. Elle permet, non seulement aux participants de s’épanouir et de valoriser leurs acquis, mais aussi de garantir leur compétitivité en entreprise. « Les Sambas professionnels m’ont permis d’améliorer mes compétences et d’acquérir de plus amples connaissances en journalisme. Mais surtout, de rencontrer des professionnels afin d’étoffer mon carnet d’adresses », a déclaré l’un des participants.

Pour le comité d’organisation, les Sambas professionnels constituent, aujourd’hui, « la passerelle de transmission entre des modèles de réussite, et la nouvelle génération à qui ils donnent la possibilité de rêver, se réinventer et surtout de briser les complexes ». Les participants, eux, sont unanimes sur le fait qu’il s’agit d’une aventure enrichissante au vu de la quintessence des échanges. Vivement que cela s’étende à l’intérieur du pays.