Gabon: les Sambas professionnels en route pour la 8ème édition

C’est à la faveur d’un point de presse donnée ce mercredi 15 juin 2022 par le cabinet 3MJ Consulting et l’ONG Samba-Labs, au complexe scolaire Michel Dirat que la 8ème édition des Sambas professionnels a été annoncée. Ainsi du 27 juin au 2 juillet, des séminaires d’échange d’expérience et de compétence seront organisés afin de préparer les participants au milieu professionnel de divers corps de métier.

Depuis son arrivée en 2014 dans la sphère de l’outillage professionnel au niveau du Gabon, le séminaire d’échanges de compétences « Sambas professionnels » est devenu une référence. Ainsi, chaque année depuis 8 ans, les équipes à l’origine de cet événement et ses partenaires ne ménagent aucun effort pour donner les rouages nécessaires aux participants durant une semaine. Pour cette année, l’offre de formation et d’encadrement sera axée sur 12 ateliers, preuve de la volonté manifeste des organisateurs de toucher à divers secteurs d’activités.

Pour rehausser cette édition, des invités de renommée internationale sont attendus notamment l’auteur-compositeur-interprète, musicien, Youssou Ndour, l’acteur Jean Claude Mpaka et les journalistes, Joelle Ndong et Mireille Dirat seront présents afin de partager leur savoir avec les participants voulant se lancer. Occasion pour les initiateurs de cet événement de réaffirmer leur envie d’aider le plus grand nombre et permettre l’insertion des jeunes dans le milieu professionnel.

Au terme de la conférence de presse, le comité d’organisation a rappelé que les inscriptions aux ateliers étaient toujours ouvertes et a invité les personnes intéressées à les contacter sur leurs différents réseaux. Il a en outre profité de l’occasion pour réaffirmer leur envie d’apporter une plus value considérable au développement des participants. Pour information, la 8ème édition des Sambas professionnels sera organisée en hommage à l’illustre animateur, journaliste et producteur camerounais, Amobe Mevegue, disparu en septembre 2021.