Gabon: les sages-femmes édifiées sur le sevrage tabagique

Ce mardi 30 novembre 2021 le Programme national de lutte contre le tabac et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont organisé un atelier de sensibilisation des sages-femmes sur l’importance du sevrage tabagique en milieu hospitalier. Objectif, édifier les sages femmes sur la prise en charge des femmes enceintes qui fument.

Cette activité s’est tenue dans le cadre de la journée mondiale sans Tabac 2021, qui a été célébrée le 31 mai dernier sous le thème: s’engager à arrêter de fumer. Au Gabon, un accent particulier a été porté sur la femme enceinte, afin de protéger la santé de la mère et du bébé. On ne le dira jamais assez, la consommation de tabac est dangereuse pour la santé. Chez la femme enceinte, elle peut causer des problèmes d’infertilité, de prématurité et empêcher le bébé de naitre de se développer correctement.

La sage femme joue un rôle essentiel dans la santé de la femme enceinte et du bébé. Elle assure la surveillance médicale de la mère et de son bébé, et l’accompagne tout au long de la grossesse, voire après. Sensibiliser les sages-femmes sur les effets nocifs du tabac pendant la grossesse est indispensable, dans la mesure où les connaissances acquises devraient aider à réaliser de meilleures consultations d’aide au sevrage tabagique.

Le directeur du Programme national de lutte contre le tabac a loué l’organisation de cet atelier jugé pertinent. « Ces échanges ont permis d’informer les sages femmes sur les complications affectant la femme en âge de procréer et des conséquences maternelles et foetales liées au tabagisme », a indiqué le Dr. Renée Enombo.