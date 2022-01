Gabon: les retraités réticents sur le «groove» proposé par le gouvernement en Côte-d’Ivoire

Ecouter cet article Ecouter cet article

La proposition faite par le gouvernement d’un voyage en Côte-d’Ivoire pour s’imprégner du système de paiement des retraites, n’aura pas été du gout des retraités. Et pour cause, au cours de l’assemblée générale de la Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants (MSTGV) qui s’est tenue le 18 janvier, nombreux d’entre eux ont émis des réserves sur ce qui s’apparente à une diversion et une tentative de corruption du gouvernement.

En effet, lors de la rencontre avec les représentants des retraités, le gouvernement a proposé à ces derniers un voyage en Côte-d’Ivoire, afin de s’enquérir durant 5 jours du modèle ivoirien en matière de paiement des pensions retraite. Une idée qui a eu du mal à passer chez les retraités qui disent ne pas comprendre l’opportunité d’une telle démarche.

Alors que les résultats de l’étude actuarielle réalisée par le cabinet Finactu sont attendus avec à terme une réforme de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et du système de paiement des retraites, les retraités estiment que cette proposition relève purement et simplement d’une diversion. « Vous allez faire du tourisme pendant 5 jours, c’est bien pour ceux qui n’ont pas encore été en Côte d’Ivoire. Mais à votre retour, on va vous demander de retoucher les travaux finaux de l’étude actuarielle en tenant compte des résultats ramenés de la Côte-d’Ivoire », a lancé Donatien Lhyé Dioumy Moubassango, l’un des retraités lors de l’Assemblée générale (AG) de la MSTGV cité par Gabonreview.

Pour le Secrétaire général de la Confédération générale des forces syndicales libres, Joseph Patrick Souchalty Poaty, cette proposition du gouvernement s’apparente à une véritable insulte envers les intellectuels. « Nous avons d’éminents économistes au Gabon. On n’a pas besoin de faire un voyage en Côte d’Ivoire. C’est juste pour perdre de l’argent », a-t-il déclaré.

Il faut souligner que la posture adoptée par le gouvernement semble aussi sonner comme une volonté de retarder le processus de réforme du système des retraites et pour de nombreux retraités, comme une volonté de corrompre leurs représentants lors de ce voyage qui n’a pas lieu d’être.