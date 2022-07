Gabon: les retraités prennent d’assaut la CPPF

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 4 juillet 2022, les retraités ont décidé de mettre en exécution leur menace de manifestation annoncée par le président de la Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants (MSTGV), Pierre Mintsa. En effet, ces derniers ont investi le siège de la Caisse des Pensions et des prestations familiales des agents de l’État (CPPF) pour exiger entre autres l’arrimage de leurs pensions au nouveau système de rémunération, le règlement des rappels solde et les indemnités des services rendus.

Plus que décidés à défendre leurs droits, c’est ce qui justifie la présence des retraités militaires et civils qui ont pris part à un sit-in dans les locaux de la CPPF. En effet, depuis plus de 7 ans ils ne perçoivent que la prépension. Une situation que fustigent ces derniers qui estiment être lésés concernant le paiement de leur dû. Désabusés et abandonnés, ces derniers ont tenu à manifester leur mécontentement.

Une situation qui est plus que déplorable, car ces derniers font état d’un manque de communication de la part du gouvernement face aux différentes revendications dont la principale est celle liée aux pensions. Ainsi, durant près de trois heures, le président de la MSTGV et les membres de ce syndicat ont devisé avec Sorel Ongollo, le directeur de la CPPF. Un échange durant lequel les retraités ont indiqué être plus que déterminés à aller au bout de leur combat afin de rentrer en possession de leurs droits.



Pierre Mintsa, le leader syndical est longuement revenu sur la situation précaire que vivent les retraités gabonais. Énième occasion pour ce dernier de rappeler les raisons de cette démarche qui selon lui devrait pousser le gouvernement à prendre en compte les revendications des retraités. Une situation dans laquelle sont attendues les plus hautes autorités, en tête desquelles, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda.

