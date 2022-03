Gabon: les retraités portent plainte contre la CNSS

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 25 mars dernier que l’Association nationale des retraités du Gabon (ANAREG) par l’entremise de sa présidente a tenu un point de presse. Une rencontre durant laquelle Bernadette Owono Mba a annoncé que le collectif qu’elle représente a esté en justice la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), pour confiscation de leurs pensions et management approximatif, rapporte le site Gabonactu.

S’achemine-t-on vers un énième bras de fer entre les retraités et la CNSS? C’est du moins ce que laisse présager la dernière sortie de ces derniers. En effet, le vendredi 25 mars dernier l’Association nationale des retraités du Gabon (ANAREG) par l’entremise de sa présidente Bernadette Owono Mba a fustigé l’indifférence dont ils sont l’objet de la part de l’administration chargée de leur verser leurs pensions.

Ainsi, Bernadette Owono Mba est montée au créneau afin de fustiger le traitement infligé aux retraités du Gabon. Une situation qui a donné suite à de nombreux mouvements d’humeur. « Le déficit flagrant dans l’observation des règles d’éthique, de déontologie et de management, imputables à la CNSS, justifie notre plainte déposée le 20 janvier 2022, près le tribunal de première instance de Libreville » a déclaré la présidente de l’ANAREG. Non sans indiquer « la pension n’est pas une aumône, c’est un droit, nous protégeons notre pension, n’y touchez pas ».



Pour information, les membres de l’Anareg revendiquent, entre autres, l’arrimage des pensions au nouveau système de rémunération, la suppression du prélèvement de la cotisation sur l’assurance maladie, le paiement régulier et à date échue des pensions vieillesse, précisément par la CNSS, et la participation de l’Anareg aux différents conseils d’administration des organismes de gestion de la prévoyance sociale. Des revendications pour lesquelles les deux parties gagneraient à engager des pourparlers pour un paiement du dû de ces pères et mères de famille qui ont longtemps été au service de l’administration gabonaise.