Gabon: les retraités du secteur public assiègent le ministère du Budget

Excédés par la non prise en compte de leur revendication portant sur le paiement de leur droit et l’arrimage de leur pension retraite au nouveau système de rémunération et sa valorisation, les retraités civil et militaire ont décidé de monter au créneau ce mardi 08 novembre 2022. Ainsi, ces derniers ont pris d’assaut les locaux du ministère du Budget et des Comptes publiques obstruant pendant plusieurs heures la voie jouxtant le bâtiment.

Malgré une accalmie observée depuis plusieurs mois, le front social vient une fois de plus de connaître une montée de tension. La preuve avec le mouvement d’humeur observé ce 08 novembre par les retraités civils et militaires, qui face au mutisme du gouvernement ont décidé de mener une action coup de poing au ministère du Budget et des Comptes publics.

‹‹ Le gouvernement nous mène en bateau, nous sommes malades, beaucoup parmi nous meurent sans avoir perçu leurs retraites ››, a fustigé un retraité. Des propos corroborés par les responsables de la Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants (MSTGV) Pierre Mintsa qui s’est indigné du mépris affiché par le gouvernement qui peine à répondre au revendication des retraités.



« Depuis 2015, plusieurs retraités du secteur public perçoivent une pré-retraite alors que pendant toute leur carrière ils ont cotisé pour avoir une retraite digne. Pire, nombreux d’entre eux meurent faute de moyens pour se soigner sans que cela n’émeuve le gouvernement qui refuse, à ce jour, de trouver une solution définitive au problème», a-t-il déploré.