Gabon: les retraités désormais impliqués dans la réforme de la CNSS

C’est en substance ce que l’on retient de la rencontre entre les ministres chargées des Affaires sociales, Prisca Koho Nlend et de l’Emploi, Madeleine Berre, qui s’est tenue ce mercredi 19 janvier 2022. Ces dernières se sont entretenues avec le bureau de l’Association nationale des retraités du Gabon (Anareg) qui souhaite prendre part au processus de réforme structurelle en cours de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Cette rencontre visait à poser les fondements d’une solution durable aux problèmes auxquels fait face la Caisse nationale de sécurité sociale. A en croire Flore Martine Obame Nyingone, la directrice générale adjointe de la CNSS, il était question de convenir d’un canevas de travail avec l’Anareg, afin que ce partenaire social contribue à l’amélioration du système des prestations retraites. « Nous sommes ici pour confirmer un canevas de travail, qui permettrait de développer, pour l’intérêt de nos allocataires, une collaboration beaucoup plus étroite entre les différentes parties », a fait savoir la directrice générale adjointe de la CNSS.

En effet, l’Anareg souhaite s’impliquer dans les différentes réformes envisagées par la CNSS. Le 22 décembre 2021, lors de la célébration de la Journée internationale de la solidarité humaine, les directeurs généraux des Caisses et leurs représentants avaient évoqué « le renforcement et la mise en œuvre des politiques sociales et solidaires, des actions sanitaires et sociales ». La directrice générale adjointe de la CNSS avait, pour sa part, soutenu que « la réforme multiparamétrique du régime de retraite de base apparaît plus que nécessaire et urgente pour maintenir les prestations sociales aux populations cibles de la CNSS ».

S’agissant des préoccupations de l’Association nationale des retraités du Gabon, elles concernent le paiement régulier des pensions, le rappel solde des agents publics à la retraite, l’arrimage des pensions à la nouvelle grille salariale. Au cours de cette rencontre, le bureau exécutif de l’Anareg, s’est dit satisfait et espère que le cadre qui a été défini avec les membres du gouvernement puisse prospérer. « Nous avons obtenu une rencontre, nous en attendons les retombées. Nous nous sommes accordés sur un calendrier de travail avec des rencontres régulières selon la disponibilité des membres du gouvernement. L’objectif est que le retraité puisse être satisfait des prestations de la CNSS, que la CNSS puisse améliorer le service qu’elle offre aux différents retraités », a indiqué Mathurin Mengue Bibang, responsable de la communication de l’Anareg.