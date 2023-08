Gabon : les retraités civils et militaires menacent de boycotter les élections

Ecouter cet article Ecouter cet article

À quelques semaines des prochaines échéances électorales, le climat social de plus en plus bouillonnant pourrait avoir des incidences sur ce rendez-vous politique. La preuve avec les retraités civils et militaires qui, réunis le jeudi 20 juillet 2023 à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville, ont menacé de boycotter les élections générales du 26 août prochain 2023 si leur situation n’était pas régularisée.

Las d’être tournés en bourrique, les retraités civils et militaires ont décidé de poser un ultimatum au gouvernement. Une décision prise au cours d’une assemblée générale organisée par les membres de l’Union des syndicats de l’administration publique, parapublique et privée (Usap). Interpellant encore les autorités sur la satisfaction de leurs revendications.

Pas de vote le 26 août 2023 pour les retraités civils et militaires

En effet, ces pères et mères de famille ont exprimé leur mécontentement face à leur situation qui n’a toujours pas connu d’avancées. Ainsi, ils souhaitent que « les engagements pris par le gouvernement concernant le paiement des pensions arrimées, les rappels dus au fait du non-arrimage et la valorisation de la pension de ceux qui sont partis à la retraite avant 2015 soient honorés ».

Les retraités civils et militaires s’attendent à ce que les paiements soient effectués d’ici à fin juillet ou début août. Car faut-il rappeler que les ministres de la Fonction publique et du Budget, avaient signé le rapport final et avaient reçu mandat du Premier ministre pour régler ce problème. A ce titre, ces syndicalistes menacent de «ne pas aller aux urnes le 26 août prochain si leur situation ne s’améliore pas».

Les plaintes restent les mêmes

Un sempiternel problème qui ont l’espère trouvera une solution. Rappelons que les revendications de ces hommes sont toujours les mêmes. Il s’agit notamment de l’arrimage des pensions au nouveau système de rémunération, le paiement des rappels liés à l’arrimage des pensions, le paiement des services rendus, le paiement des dommages et intérêts et les rappels-solde.