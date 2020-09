Gabon: les résultats du bac disponibles en ligne et par voie de presse écrite

Selon le dernier communiqué officiel du ministère de l’Education nationale signé de son secrétaire général Théodore Koumba, compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les résultats seront directement envoyés via SMSPUSH et via internet aux admis d’office et aux admissibles. Le ministère précise tout de même que les listes seront affichées dans les colonnes de 3 journaux de la presse écrite, notamment L’Union, Gabon Matin et Echos du Nord.

Censés être rendus publics ce jour, les résultats du baccalauréat ne feront pas l’objet d’une proclamation grand public. En effet, le ministère en charge de l’Education nationale a annoncé qu’en raison de la pandémie à Coronavirus, les admissibles et les admis seront directement notifiés via messagerie classique en plus des solutions numériques www.xgesteduc.com, www.matriculebac.com et www.kewa.gouv.ga.

Par ailleurs, les candidats pourront consulter les listes officielles dans les colonnes de 3 médias de la presse écrite. Il s’agit de L’Union, Gabon Matin et Echos du Nord. Seul bémol, les résultats ne seront diffusés dans ces médias que le lendemain, dès le jeudi 3 Septembre 2020. Les candidats qui n’auront pas reçu leurs messages d’admission pourront espérer s’y retrouver.

Il convient d’ajouter que le retrait des relevés de notes ne devrait pas changer. Ainsi donc, les candidats sont appelés à se rendre dans leur salle de composition du 3 au 4 septembre.