Gabon: les responsables du CHUL, de l’ICL et de l’Hiaobo réceptionnent des équipements informatiques

Ce mercredi 10 mars 2021, le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a procédé à la remise du matériel informatique aux structures de santé publiques et militaires du pays. Une dotation qui s’inscrit dans le cadre du projet eGabon-SIS dont la mission est la redynamisation de la politique de santé du Gabon en vue de l’amélioration de l’offre de soin au moyen des Technologies de l’information et de la communication (TIC).

C’est en présence du secrétaire permanent de la Commission nationale des travaux d’intérêt public pour la promotion de l’entrepreneuriat et de l’emploi (Cntippee), Auguste Busamba et du coordonnateur du projet eGabon-SIS, Emmanuel Assoumou Nka, que cette cérémonie de remise d’équipement informatique au bénéfice du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), de l’Institut de cancérologie de Libreville (ICL) et de l’hôpital d’instruction des armées Omar Bongo Ondimba (Hiaobo)s’est déroulée.

Ces équipements devraient leur permettre de poursuivre la formation des professionnels de santé aux rudiments de l’outil informatique et d’internet, dans la droite ligne de celle qui a été lancée le 22 janvier dernier au CHUL, en collaboration avec les cabinets AUM et Sahelys Gabon. « Le Chef de l’Etat a fixé au gouvernement comme principal objectif, la digitalisation de l’administration publique et le secteur santé est fortement impliqué via le projet eGabon-SIS dont l’objectif est d’informatiser nos structures sanitaires et permettre l’amélioration de la gouvernance hospitalière », a indiqué le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong.

Pour rappel, le projet eGabon-SIS est la première composante du projet eGabon issu du Plan stratégique Gabon émergent (PSGE). Lequel identifie le numérique comme un vecteur essentiel du développement socio-économique du pays. Sur le plan sanitaire, ce projet de transformation digitale, des pratiques et des processus, a pour objectif l’informatisation du système de santé du Gabon, pour améliorer la prise en charge des patients, la situation sanitaire du pays et l’efficience des structures de santé.