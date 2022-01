Gabon: les responsables des ressources humaines du secteur privé édifiés sur les réformes du nouveau Code du travail

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ces jeudi 13 et vendredi 14 janvier 2022 à Libreville, le cabinet de Conseil juridique et de ressources humaines, AIC Capital Humain, a ouvert une formation organisée au bénéfice des responsables et directeurs des ressources humaines de plusieurs entreprises privées. L’objectif de cette rencontre était de vulgariser les nouvelles normes juridiques en matière de travail, mais aussi de créer un cadre d’échange pour optimiser l’application de ces nouvelles dispositions.

Publié au Journal officiel le 16 novembre 2021, le nouveau Code du travail introduit de nouvelles règles destinées à donner plus de souplesse dans les relations entre les employeurs et les salariés. Les modifications les plus significatives de la réforme visent à: favoriser l’employabilité des jeunes, prendre en compte les nouvelles formes de travail notamment le télétravail, renforcer la lutte contre les discriminations et le harcèlement en entreprise, simplifier les procédures et limiter le recours à l’emploi précaire.

Dans ce contexte, le cabinet AIC Capital Humain s’est dit prêt à accompagner les gestionnaires des personnels dans l’application des nouvelles dispositions. « L’Objectif de cette formation est de créer un cadre d’échange entre les différents participants qui sont des entreprises qui ont des problématiques particulières. C’est aussi l’occasion pour nous de recueillir leurs difficultés en termes d’interprétation et l’application du nouveau Code du travail », a indiqué Olivier Minko M’Obame, fondateur et associé du cabinet AIC Capital Humain.

Les participants ont ainsi eu l’occasion d’échanger sur ce nouveau Code du travail. « Ensemble nous allons tenter d’apporter des éléments de réponse sur la compréhension des différentes dispositions. Dans un second temps nous allons relayer les éventuelles interrogations des employeurs auprès des services compétents du ministère du Travail », a-t-il conclu.

Autant dire que cette initiative du cabinet AIC Capital Humain tombe à point nommé car elle répond aux besoins des acteurs du secteur privé.