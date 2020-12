Gabon: les responsables d’Eiffage échangent avec Rose Christiane Ossouka

En visite de prospection depuis 3 jours, une délégation des responsables de la société française Eiffage, spécialisée dans la construction d’infrastructures a été reçue en audience ce mercredi 16 décembre 2020 par le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda. Il était question pour les responsables de cette entreprise de présenter au chef du gouvernement les conclusions de leur inspection qui devrait aboutir à un partenariat en matière d’infrastructures.

Après avoir échangé avec plusieurs membres du gouvernement Henri Walker et Ludovic Duplan, respectivement Directeur Administrateur Général d’Eiffage Gabon et Directeur Général d’Eiffage Énergies Systèmes International ont tenu à partager au premier ministre les suites de leur inspection. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre des instructions du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba qui souhaite tisser une relation privilégiée avec la 3ème entreprise de BTP en France.

Ainsi, les deux parties ont pu passer en revue les projets susceptibles d’intéresser la multinationale dans les secteurs prioritaires des infrastructures et de l’énergie, des domaines dans lesquels elle jouit d’une solide expérience et d’une expertise mondialement reconnue. Selon la primature, après cette étape, il reviendra à la partie gabonaise d’établir un ordre prioritaire des travaux à engager avec un potentiel partenaire au développement voulu par le Chef de l’État.

Pour rappel, la société Eiffage Gabon est la filiale du Groupe français Eiffage, l’un des leaders européens dans les métiers de la construction et de l’immobilier, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie et des concessions avec les partenariats public-privé. Présent dans 50 pays à travers le monde, la marque a déjà plusieurs réalisations à son actif sur le continent africain notamment au Sénégal, au Ghana ou encore au Bénin.