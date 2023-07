Gabon : les relations entre l’ONU et l’UA au cœur de l’échange entre Ali Bongo et Onanga-Anyanga

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 21 juillet 2023, le chef de l’État Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au Palais Rénovation le Représentant Spécial du Secrétaire Général et Chef du Bureau des Nations Unies auprès de l’Union Africaine, Parfait Onanga–Anyanga. Il était question pour le diplomate onusien de faire un point des activités de cette organisation, notamment le partenariat qui le lie avec l’UA.

En effet, cette rencontre entre le numéro un gabonais et le Chef du Bureau des Nations Unies auprès de l’Union Africaine s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre l’ONU et les pays africains et plus particulièrement ceux membres des Communautés Économiques Régionales et les Mécanismes Régionaux. Les deux hommes se sont d’ailleurs félicités des relations qu’entretiennent les deux organisations.

En qualité de président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), Ali Bongo Ondimba a émis des recommandations et orientations sur l’agenda 2063, pour le développement du Continent africain. Cette rencontre a été également l’occasion pour Parfait Onanga–Anyanga le Rapport concernant l’Agenda sur la paix publié par les Nations Unies, ils ont en outre analysé le rôle joué par les “A3” à savoir les trois pays africains, Membres non Permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies, singulièrement concernant les défis et enjeux africains examinés par le Conseil.

Christian Dennys-Mc Clure hôte d’Ali Bongo en 2ème heure

Par ailleurs, outre le Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’ONU, le chef de l’État Ali Bongo Ondimba s’est entretenu avec le Haut-Commissaire non Résident du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de la République Gabonaise Christian Dennys-Mc Clure. Le diplomate britannique est venu faire ses adieux après un séjour de deux ans et demi passé au Gabon. Occasion d’aborder la question du renforcement de la coopération entre les deux pays, membre du Commonwealth.