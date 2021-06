Gabon: les relations avec l’OIF au coeur de l’échange entre Ali Bongo et Louise Mushikiwabo

Ce mercredi 23 Juin 2021, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience au palais du Bord de mer une délégation de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) conduite par son Secrétaire Général, Louise Mushikiwabo. Il était question lors de cet entretien pour le Chef de l’Etat et son hôte de faire un tour d’horizon sur les défis auxquels fait face l’espace francophone dans un monde en constante évolution.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux personnalités de revenir sur la relation bilatérale entre le Gabon et l’OIF dans les domaines de la culture, de l’autonomisation des femmes, du renforcement des capacités et de l’entrepreneuriat des jeunes. Un échange entre le numéro un gabonais et le secrétaire général de l’OIF qui intervient dans un contexte ou le Gabon a introduit une demande d’adhésion au Commonwealth.

Le secrétaire général de la Francophonie a profité de cette occasion pour féliciter Ali Bongo Ondimba pour « son leadership dans les avancées marquées par notre pays sur la question de l’égalité Femme-Homme, notamment par la prise en compte de cette question dans notre corpus juridique » souligne le communiqué de la présidence de la République.

Dans le même élan, Louise Mushikiwabo a informé le président de la République de la tenue du 18ème Sommet de la Francophonie à Djerba, en Tunisie, en fin 2021 auquel le Gabon prendra part.

A cette occasion, le Chef de l’Etat a tenu à réaffirmer « l’appartenance du Gabon à la grande famille de la francophonie et à l’ouverture au monde anglophone, réuni au sein du Commonwealth ». « Ces deux initiatives ne s’opposent nullement. Au contraire, elles sont complémentaires dans le pluralisme linguistique entre autres », a indiqué Ali Bongo Ondimba.